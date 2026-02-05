Polizei Korbach

POL-KB: Willingen -Diebstahl von Skisprung-Equipment aus norwegischer Springerkabine: Tatverdächtiger meldet sich und gibt Diebesgut zurück, zweiter Diebstahl aus Aufwärmraum der Schanze

Korbach (ots)

In der Nacht von Samstag (31. Januar) auf Sonntag (1. Februar) kam es im Rahmen des FIS-Skisprung Weltcup in Willingen zu einem Diebstahl aus der norwegischen Springerkabine. Anhand von Videoaufnahmen konnte nachvollzogen werden, dass zwei unbekannte Männer in die offenbar unverschlossene Kabine eingedrungen waren und anschließend Skisprunghelme und anderes Skisprung-Equipment gestohlen hatten.(Pressemeldung vom 03.02.2026, 11.20 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44150/6209461).

Zwischenzeitlich hat sich einer der Tatverdächtigen schriftlich bei der Polizei gemeldet. Er teilte mit, dass er den Diebstahl begangen habe und die gestohlenen Gegenstände zurückgeben wolle. Ansonsten lasse er sich von einem Rechtsanwalt vertreten.

Am gestrigen Mittwoch (4. Februar) ging beim Skiclub Willingen ein Paket ein, in dem sich die dem norwegischen Skiverband gestohlenen Gegenstände befanden. Unmittelbar nach Eingang der Meldung hat die Polizei Korbach das Paket gesichtet und die weiteren polizeilichen Maßnahmen veranlasst. Im Paket befanden sich unter anderem mehrere Skisprunghelme, Skibrillen und Skijacken. Das Paket wurde offenbar von dem Tatverdächtigen, der sich bei der Polizei gemeldet hatte, übersandt. Ob es sich dabei um das vollständige Diebesgut handelt, muss noch geklärt werden. Die Gegenstände werden zeitnah an den norwegischen Skiverband ausgehändigt.

In dem von dem Tatverdächtigen aus Niedersachsen übersandten Paket befand sich außerdem eine Dose mit Werkzeug. Diese konnte durch die Polizei Korbach einem weiteren Diebstahl zugeordnet werden, der am späten Montagabend (2. Februar) über die Online-Wache der Hessischen Polizei angezeigt wurde.

Ein Kameramann hatte schriftlich mitgeteilt, dass ihm in der Nacht von Samstag (31. Januar) auf Sonntag (1. Februar) eine silberne Blechbox mit Feinwerkzeug, einem Multitool, Sicherungen und Schrauben im Wert von über 100 Euro aus einem Aufwärmraum der Mühlenkopfschanze gestohlen worden war.

Die Ermittlungen der Polizeistation Korbach in beiden Fällen dauern an. Hinweise, insbesondere auch zu dem noch unbekannten zweiten Täter, werden unter der Tel. 05631-9710 entgegengenommen.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell