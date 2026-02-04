Polizei Korbach

POL-KB: Bad Wildungen-Wega - Polizei sucht Zeugen nach Schlägerei vor Diskothek

Korbach (ots)

In der Nacht vom 24. auf den 25. Dezember 2025 kam es vor einer Diskothek in der Ederstraße in Wega zu einer gefährlichen Körperverletzung, an der mehrere Personen beteiligt waren. Die Polizei Bad Wildungen sucht weitere Zeugen.

Am frühen Morgen des 1. Weihnachtstags, gegen 04.20 Uhr, war die Polizei Bad Wildungen zu einer Schlägerei vor der Diskothek in Wega gerufen worden. Nach den ersten Erkenntnissen am Ereignisort sollen mehrere Personen an der Schlägerei beteiligt gewesen sein.

Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass im Verlauf der körperlichen Auseinandersetzungen drei Täter auf einen in einem Auto sitzenden Mann eingeschlagen haben sollen. Der 25-Jährige erlitt dadurch mehrere Verletzungen, unter anderem im Gesicht, die später ärztlich versorgt werden mussten.

Da der genaue Tatablauf und die beteiligten Personen anhand der bisherigen Ermittlungen und Zeugenaussagen nicht genau feststehen, sucht die Polizei Bad Wildungen weitere Zeugen der gemeinschaftlichen, gefährlichen Körperverletzung.

Wer die Tat beobachtet hat, eventuell sogar Bild- oder Videoaufnahmen besitzt oder Hinweise auf die beteiligten Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Bad Wildungen unter der Tel. 05621/70900 zu melden.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

