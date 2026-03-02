PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Düren

POL-DN: Verkehrsunfall in Nörvenich - eine Person leicht verletzt

Nörvenich (ots)

Am Freitagmorgen (27.02.2026) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw am Kreisverkehr K52 / Am Kreuzberg. Dabei wurde eine Person leicht verletzt.

Gegen 06:30 Uhr befuhr eine 21-jährige Pkw-Fahrerin aus Windeck die K52 in Richtung Oberbolheim. Sie beabsichtigte, in den Kreisverkehr an der K52 / Am Kreuzberg einzufahren. Eine 37-jährige Frau aus Nörvenich befand sich zeitgleich bereits im Kreisverkehr, den sie zuvor aus Richtung "Am Kreuzberg" befuhr.

Beim Einfahren in den Kreisverkehr übersah die 21-Jährige die 37-Jährige und es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralls geriet der Pkw der 37-Jährigen ins Schleudern und kam schließlich auf der linken Fahrzeugseite zum Liegen. Die Frau aus Nörvenich wurde leicht verletzt. Durch eine Rettungswagenbesatzung wurde sie medizinisch erstversorgt, konnte dann jedoch vor Ort noch entlassen werden. Die 21-Jährige blieb unverletzt. Es entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden von 13.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

