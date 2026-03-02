PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: 17-jährige E-Scooter-Fahrerin verursacht Verkehrsunfall - leicht verletzt

Düren (ots)

Am Freitag (27.02.2026) kam es um 10:34 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Zum Mühlengraben / Im Dunklen Berg. Dabei wurde eine 17-jährige E-Scooter-Fahrerin leicht verletzt.

Ein 71-jähriger Mann aus Düren befuhr mit seinem Pkw die Straße "Zum Mühlengraben" in Fahrtrichtung "Im Dunklen Berg". Zur gleichen Zeit befuhr die 17-Jährige mit ihrem E-Scooter die Straße "In der Mühlenau" in Fahrtrichtung Bahnstraße. Sie missachtete die Vorfahrt des Pkw und querte den Kreuzungsbereich.

Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Trotz eingeleiteter Bremsung konnte der 71-Jährige eine Kollision nicht mehr verhindern. Der Pkw touchierte die E-Scooter-Fahrerin, wodurch diese zu Boden stürzte.

Die 17-Jährige wurde durch den Rettungsdienst leicht verletzt zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Am E-Scooter entstand geringer Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
  • 02.03.2026 – 11:30

    POL-DN: Führerschein nach Trunkenheitsfahrt sichergestellt

    Düren (ots) - Beamte der Polizei Düren stellten am Sonntagmittag (01.03.2026) den Führerschein einer 64-jährigen Frau aus Düren sicher. Durch einen Zeugenhinweis konnte sie zuvor stark alkoholisiert bei einer Verkehrskontrolle angehalten werden. Eine aufmerksame Zeugin hatte gegen 12:45 Uhr die Fahrzeugführerin beim Kauf alkoholischer Getränke in einer Tankstelle in Düren beobachtet und darüber hinaus ihren stark ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 11:29

    POL-DN: Gleich zwei Einbrüche in Inden - die Polizei sucht Zeugen

    Inden (ots) - Am Freitag (27.02.2026) kam es in Inden gleich zu zwei Einbrüchen. Angegangen wurden Einfamilienhäuser in der Jakobstraße und in der Grüntalstraße. Zwischen 17:30 Uhr und 21:00 Uhr verschaffte sich mindestens ein Täter gewaltsam Zugang zum Haus in der Jakobstraße. Auf der Suche nach Diebesgut wurden mehrere Zimmer durchwühlt. Ob etwas entwendet wurde, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht ...

    mehr
  • 01.03.2026 – 14:05

    POL-DN: Kleinkraftradfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

    Titz (ots) - Am Freitagmittag (27.02.2026 gegen 13:35 Uhr) ereignete sich auf einer Landstraße in Titz ein Verkehrsunfall, bei dem die Fahrerin eines Kleinkraftrades schwere Verletzungen erlitt. Die 16- Jährige aus Titz befuhr mit ihrem Kleinkraftrad die Landesstraße (L) 241 aus Richtung Jülich kommend in Richtung Titz. Vor ihr befuhr ein 57- jähriger Mann, ebenfalls aus Titz, die L241 mit seinem PKW in gleicher ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren