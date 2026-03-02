Polizei Düren

POL-DN: 17-jährige E-Scooter-Fahrerin verursacht Verkehrsunfall - leicht verletzt

Düren (ots)

Am Freitag (27.02.2026) kam es um 10:34 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Zum Mühlengraben / Im Dunklen Berg. Dabei wurde eine 17-jährige E-Scooter-Fahrerin leicht verletzt.

Ein 71-jähriger Mann aus Düren befuhr mit seinem Pkw die Straße "Zum Mühlengraben" in Fahrtrichtung "Im Dunklen Berg". Zur gleichen Zeit befuhr die 17-Jährige mit ihrem E-Scooter die Straße "In der Mühlenau" in Fahrtrichtung Bahnstraße. Sie missachtete die Vorfahrt des Pkw und querte den Kreuzungsbereich.

Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Trotz eingeleiteter Bremsung konnte der 71-Jährige eine Kollision nicht mehr verhindern. Der Pkw touchierte die E-Scooter-Fahrerin, wodurch diese zu Boden stürzte.

Die 17-Jährige wurde durch den Rettungsdienst leicht verletzt zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Am E-Scooter entstand geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell