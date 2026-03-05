PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Weyhe, Einbruch in Firma - Syke, Einbruch in Wohnhaus ---

Diepholz (ots)

Weyhe - Einbruch in Firma

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sind Unbekannte in der Zeppelinstraße in eine Firma eingebrochen. Der oder die Täter öffneten gewaltsam eine Terrassentür und gelangten dadurch in das Firmengebäude. Aus den Büroräumen wurde Bargeld entwendet, aus der Halle Werkzeug. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Syke - Einbruch in Wohnhaus

Durch eine Terrassentür auf der Rückseite eines Wohnhauses in Fahrenhorst, Kirchseelter Straße, sind Unbekannte Täter am Mittwochvormittag eingebrochen. Sie öffneten in der Zeit zwischen 09.15 Uhr und 12.30 Uhr gewaltsam die Terrassentür und gelangten so ins Haus. Hier wurden sämtliche Schränke und Schubläden durchsucht. Mit Schmuck als Diebesgut flüchteten die Täter anschließend unerkannt. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Gissing
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

