Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Stuhr - Brand zerstört Wohnhaus ---

Diepholz (ots)

Durch einen Brand wurde am Donnerstagnachmittag ein Wohnhaus in der Delmenhorster Straße zerstört, verletzt wurde niemand.

Gegen 13.55 Uhr wurden die Hausbewohner durch einen lauten Knall aufgeschreckt. Sie entdeckten sofort Rauch aus dem Dachstuhl ihres Hauses. Daraufhin informierten sie sofort die Feuerwehr und brachten sich in Sicherheit.

Mehrere Feuerwehren begannen sofort mit den Löscharbeiten. Das Dach und das Obergeschoss des Hauses wurden durch das Feuer stark beschädigt. Die Löscharbeiten dauerten bis in den Abend. Das Haus ist zunächst nicht bewohnbar. Der Schaden wird auf mindestens 350 000 Euro beziffert.

Für die Löscharbeiten musste die Delmenhorster Straße (B 322) bis in den Abend voll gesperrt werden. Die Straßenmeisterei schilderte eine Umleitung aus.

Die Polizei hat nach Beendigung der Löscharbeiten den Brandort beschlagnahmt und hat mit der Ursachenermittlung begonnen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Gissing
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

