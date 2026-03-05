Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Sulingen-Groß Lessen - Kradfahrer lebensgefährlich verletzt ---

Diepholz (ots)

Ein 59-jähriger Kradfahrer ist heute Mittag bei einem Verkehrsunfall auf der B 214 Einmündung L 347 Richtung Varrel schwer verletzt worden.

Eine 73-jährige Fahrerin wollte mit ihrem Pkw von der B 214 links in die L 347 Richtung Varrel abbiegen. Hierbei übersah sie im Gegenverkehr den 59-Jährigen mit seinem Krad. Beide kollidierten, dabei wurde das Krad noch gegen einen weiteren Pkw geschleudert. Der 59-jährige Kradfahrer wurde zunächst am Unfallort vom Rettungsdienst versorgt und anschließend mit schweren (Lebensgefahr nicht ausgeschlossen) Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Ein Pkw und das Motorrad sind nicht mehr fahrbereit und müssen abgeschleppt werden. Die B 214 und die Landesstraße sind für die umfangreiche Unfallaufnahme voll gesperrt. Der Verkehr wird örtlich umgeleitet.

