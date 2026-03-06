PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Sulingen - Einbrüche in Wohnhäuser ---

Diepholz (ots)

Am Donnerstagnachmittag bzw. frühen Abend wurde in gleich zwei Wohnhäuser in Sulingen eingebrochen.

In der Carl-Prüter-Straße drangen unbekannte Täter zwischen 17.40 Uhr und 20.25 Uhr durch ein Fenster in ein Wohnhaus ein. Die Täter entwendeten Schmuck und Münzen. In der Straße Gerstenkamp öffneten die Täter zwischen 19.30 Uhr und 21.40 Uhr gewaltsam eine Terrassentür. Aus dem Haus wurden Bargeld und ein Goldkette entwendet. In beiden Fällen flüchteten die Täter unerkannt.

Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Gissing
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

