Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldungen der Polizeiinspektion Diepholz vom 08.03.2026

Diepholz (ots)

Fahren ohne Fahrerlaubnis in Diepholz

Am Samstagabend, den 07.03.2026, um 19:35 Uhr, wurde durch eine Funkstreifenwagenbesatzung ein 19-järhiger Pkw-Fahrer aus Lohne auf der B 214, Steinfelder Straße, angehalten und kontrolliert. Im Verlauf der Kontrolle konnte sich der 19-jährige nicht ausweisen und machte den eingesetzten Beamten gegenüber, falsche Angaben zu seiner Person. Eine weiterführende Überprüfung führte dann zu einer Identifizierung des Fahrzeugführers und zur Feststellung, dass der Lohner nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Es wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person unter erheblichem Alkoholeinfluss in Hüde

Am frühen Sonntagmorgen, den 08.03.2026, um 01:30 Uhr, befuhr ein 51-jähriger Mann aus Bohmte mit seinem Pkw Opel die Düversbrucher Straße in Hüde in Fahrtrichtung Wagenfeld. In einer Linkskurve kommt der Bohmter aufgrund von erheblichem Alkoholeinfluss von über 1,9 Promille nach rechts von der Fahrbahn ab. Im Seitenraum überfährt der Pkw mehrere Verkehrszeichen und prallt anschließend gegen einen Baumstamm. Hierdurch wird der Pkw nach rechts in den Straßengraben geschleudert und bleibt dort auf dem Dach liegen. Der leichtverletzte Mann konnte durch einen weiteren Verkehrsteilnehmer aus seinem Pkw befreit werden. Durch die eingesetzten Beamten wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Der Pkw wurde schwer beschädigt und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Die Schadenshöhe wird auf 11.000 Euro geschätzt.

Verkehrsunfall unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken in Sulingen

Am 07.03.2026, um 13:20 Uhr kam es in der Südstraße in Sulingen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 65-jährigen Pedelec-Fahrer aus Sulingen und einem Pkw Opel einer 22-jährigen Frau aus Bahrenborstel. Während eines ordnungsgemäßen Überholvorganges der Pkw-Fahrzeugführerin wechselte der Pedelec-Fahrer unvermittelt die Fahrbahnseite von rechts nach links und fuhr seitlich gegen den Pkw der 22-jährigen. Durch den Aufprall stürzte der Pedelec-Fahrer zu Boden und verletzte sich leicht. Im Rahmen der polizeilichen Aufnahme wurde eine Beeinflussung durch Alkohol festgestellt, was eine Blutentnahme zur Folge hatte.

Verkehrsunfall zwischen Pkw und Motorradfahrer in Stuhr

Am Samstag, gegen 14:00 Uhr, befuhr eine 52-jährige Pkw-Führerin aus Stuhr die Diepholzer Straße und beabsichtigte nach rechts auf die B51 in Richtung Bremen abzubiegen. Beim Abbiegevorgang missachtete die Frau aus Stuhr die Vorfahrt eines von links kommenden, bevorrechtigten, 78-jährigen Motorradfahrers aus Bremen. Der Bremer stürzte mit seinem Motorrad und musste leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell