POL-DH: --- Sulingen - Pkw gerät in Brand

Diepholz (ots) - Am Donnerstagnachmittag bzw. frühen Abend wurde in gleich zwei Wohnhäuser in Sulingen eingebrochen. In der Carl-Prüter-Straße drangen unbekannte Täter zwischen 17.40 Uhr und 20.25 Uhr durch ein Fenster in ein Wohnhaus ein. Die Täter entwendeten Schmuck und Münzen. In der Straße Gerstenkamp öffneten die Täter zwischen 19.30 Uhr und 21.40 Uhr gewaltsam eine Terrassentür. Aus dem Haus wurden ...

mehr