Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Sulingen - Pkw gerät in Brand ---

Diepholz (ots)

Am Sonntagmittag gegen 13.00 Uhr geriet im Hasseler Feldweg ein Pkw in Brand. Aufgrund eines technischen Defektes entstand im Motorraum des Pkw während der Fahrt ein Feuer. Der Fahrer des Pkw Smart stoppte die Fahrt, verließ das Fahrzeug und rief die Feuerwehr. Die Feuerwehr löschte das Feuer, konnte aber nicht verhindern, dass der Pkw völlig ausbrannte. Der Fahrer bleib unverletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Gissing
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

