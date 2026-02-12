Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Alkoholkontrollen an Weiberdonnerstag

Cochem (ots)

An Weiberdonnerstag, 12. Februar 2026, führte die Polizei Cochem zwischen 13:00 Uhr und 16:00 Uhr Verkehrskontrollen durch. Es wurden 4 Fahrzeugführer mit Handy am Steuer festgestellt und entsprechende Anzeigen gefertigt. Darüber hinaus entsprach ein Fahrzeug aufgrund technischer Mängel nicht den Vorschriften, sodass die Weiterfahrt untersagt wurde. Erfreulicherweise konnten keine Verstöße hinsichtlich Alkohol und Drogen konstatiert werden. Weitere Kontrollen werden folgen. Die Polizei Cochem wünscht gute Fahrt und eine schöne Karnevalszeit.

