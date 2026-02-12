PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Mayen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Alkoholkontrollen an Weiberdonnerstag

Cochem (ots)

An Weiberdonnerstag, 12. Februar 2026, führte die Polizei Cochem zwischen 13:00 Uhr und 16:00 Uhr Verkehrskontrollen durch. Es wurden 4 Fahrzeugführer mit Handy am Steuer festgestellt und entsprechende Anzeigen gefertigt. Darüber hinaus entsprach ein Fahrzeug aufgrund technischer Mängel nicht den Vorschriften, sodass die Weiterfahrt untersagt wurde. Erfreulicherweise konnten keine Verstöße hinsichtlich Alkohol und Drogen konstatiert werden. Weitere Kontrollen werden folgen. Die Polizei Cochem wünscht gute Fahrt und eine schöne Karnevalszeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cochem
PHK Steuer
Telefon: 02671-984-0

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Mayen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Mayen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Mayen
Alle Meldungen Alle
  • 10.02.2026 – 09:58

    POL-PDMY: Gefährdung des Straßenverkehrs - Fahrer fährt zweimal unter Alkoholeinfluss

    Mayen, B 262 (ots) - Am 09.02.2026, meldete gegen 22:20 Uhr, ein Zeuge einen Pkw, Renault Megane, der auf der B 262 in Fahrtrichtung Mayen in Schlangenlinien fuhr. Das Fahrzeug konnte in der Ortslage Mayen im Kottenheimer Weg einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Fahrer, ein 39-jähriger Mann aus der VG Vordereifel, stand augenscheinlich unter Alkoholeinfluss. ...

    mehr
  • 10.02.2026 – 09:46

    POL-PDMY: Diebstahl von Kabelrollen - Zeugen gesucht

    Kehrig, An Sankt Wolfgang (ots) - Ein Mitarbeiter des Tiefbauunternehmens meldet am 09.02.2026, gegen 08:00 Uhr, einen Diebstahl von Kupfer- und Aluminiumkabeln auf einem Baustellengelände. Insgesamt seinen drei unterschiedlichen Kabeltrommeln angegangen worden. Die Kabelrollen wurden abgewickelt und dann entwendet. Dieser Vorgang könnte durch bisher unbekannte Zeugen beobachtet worden sein. Der Tatzeitraum, lag ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 10:36

    POL-PDMY: Verkehrskontrollen im Dienstgebiet

    Polizeiinspektion Mayen (ots) - Im Laufe des vergangenen Wochenendes wurden zahlreiche mobile und stationäre Verkehrskontrollen in den Ortslagen Mayen, Rieden, Kottenheim und Polch durchgeführt. Hierbei wurden bei vier Pkw-Fahrern, nach Trunkenheit im Straßenverkehr, der Führerschein entzogen. Alle Fahrzeugführer hatten Atemalkoholwerte, die im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit lagen (1,14 bis 1,93 Promille). ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren