Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Sulingen - Pkw beschädigt und geflüchtet ---

Diepholz (ots)

Ein bislang Unbekannter hat am Mittwochvormittag mit seinem Fahrzeug einen auf dem Parkstreifen in der Berliner Straße geparkten Pkw Opel Movano beschädigt und ist anschließend geflüchtet. In der Zeit von 09.30 Uhr bis 10.00 Uhr war der Pkw auf dem Parkstreifen in Höhe eines Baustoffhandels geparkt. Das Fahrzeug wurde am Heck beschädigt. Der unbekannte Verursacher flüchtete, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Der Schaden beträgt rund 3000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Gissing
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Diepholz
