POL-MA: Heidelberg: Betrunkener Autofahrer verursacht Verkehrsunfall - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Am Mittwochnachmittag war ein 30-Jähriger mit einem Opel auf der Kurfürsten-Anlage unterwegs. Gegen 16 Uhr verlor der Mann auf Höhe der Haltestelle Stadtwerke die Kontrolle über sein Fahrzeug und streifte mehrere geparkte Autos. Nach aktuellem Ermittlungsstand beschädigte er mit seinem Fahrzeug zwei Opel sowie einen Mercedes. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Da der Opel des 30-Jährigen aufgrund eines geplatzten Reifens nicht mehr fahrbereit war, musste er abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 30-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ein freiwillig durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Daher musste der Mann eine Blutprobe sowie seinen Führerschein abgeben. Sein Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte übernahm die weiteren Unfallermittlungen.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Telefonnummer 06221/1857-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

