Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis: Brandgeschehen auf Tierparkgelände

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Aktuell befinden sich Polizei und Feuerwehr in der Bieggasse auf dem Gelände des dortigen Tierparks im Einsatz. Nach bisherigen Erkenntnissen ist auf dem Gelände ein Gebäude in Brand geraten. Zum genauen Schadensausmaß können derzeit noch keine weiteren Angaben gemacht werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sabine Abeln
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
