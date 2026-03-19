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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Autofahrer kollidiert mit Pferd/26-Jähriger erliegt Verletzungen

Heppenheim (ots)

Bei einem schweren Verkehrsunfall am frühen Donnerstagmorgen (19.03.) wurde ein 26-Jähriger so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Um kurz vor 6.00 Uhr alarmierten Zeugen über Notruf die Polizei und meldeten den Unfall auf der Landesstraße 3398 zwischen Hüttenfeld und Heppenheim. Nach ersten Erkenntnissen war der Mann aus dem Kreis Bergstraße in Richtung Heppenheim unterwegs, als er auf Höhe der ersten Weschnitzbrücke aus noch ungeklärter Ursache mit einem freilaufenden Pferd auf der Straße kollidierte. Das Auto überschlug sich in der Folge und kam in einem angrenzenden Acker zum Stillstand. Trotz sofort eingeleiteter Erste-Hilfe-Maßnahmen erlag der 26 Jahre alte Fahrer noch am Unfallort seinen hierbei erlittenen Verletzungen. Auch das Pferd verendete bei dem Zusammenprall. Wie das Tier auf die Fahrbahn gelangen konnte, steht aktuell noch nicht fest. Ein Polizeihubschrauber fertigte Übersichtsaufnahmen von der Unfallstelle an. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde ein Sachverständiger zur Klärung des genauen Unfallhergangs hinzugezogen. Weil Betriebsstoffe ins Erdreich ausliefen wurde zudem die Untere Wasserbehörde in Kenntnis gesetzt.

Die Strecke war während der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten bis gegen 10.00 Uhr voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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