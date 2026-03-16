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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrskontrollen in Nordthüringen - Gurtmuffel vor allem im Visier

Nordthüringen (ots)

In der 11 Kalenderwoche beteiligte sich die Thüringer Polizei an der europaweiten Aktionswoche "Seatbelt" (Sicherheitsgurt), um so verstärkt Fahrzeugführer und Fahrzuginsasse auf das Anlegen des Sicherheitsgurtes zu sensibilisieren. Hierzu wurden mehrere Verkehrskontrollen in den Nordthüringer Landkreisen Nordhausen, Eichsfeld, Kyffhäuser und Unstrut-Hainich durchgeführt. Insgesamt wurden im Kontrollzeitraum 50 Verstöße festgestellt, bei denen keine Gurte oder diese nur unzureichend angelegt wurden. Hierunter waren auch vier Kinder, die nicht entsprechend der rechtlichen Vorgaben in Rückhaltevorrichtungen gesichert wurden.

Neben den festgestellten Gurtverstößen wurden auch weitere Verkehrsdelikte geahndet bzw. Strafverfahren eingeleitet. So konnten zwei Fahrzeugführer keine erforderliche Fahrerlaubnis vorweisen, sieben Fahrzeuge waren nicht entsprechend des Pflichtversicherungsgesetzes versichert. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Auch eine Vielzahl an Ordnungswidrigkeit wurden geahndet. So waren 14 Fahrer schneller, als mit der zulässigen Höchstgeschwindigkeit unterwegs, drei Fahrzeugführer standen unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln oder waren alkoholisiert, ein Fahrer missachtete das Rotlicht einer Lichtzeichenanlage und drei Fahrzeuge wiesen Mängel auf. Die Anzahl der Feststellungen zeigen auf, dass Verkehrskontrollen unabdingbar sind, um die Sicherheit im Straßenverkehr weiter zu erhöhen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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