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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Schmuckgeschäft - Die Polizei bittet um Hinweise

Artern (ots)

In der Nacht zu Sonntag ereignete sich ein Einbruch in ein Schmuckgeschäft in der Wasserstraße in Artern. Zwei bislang unbekannte Täter verschafften sich gegen 2.50 Uhr gewaltsam Zutritt in das Geschäft. Sie erbeuteten Schmuck und ergriffen nach der Tat die Flucht. Die Höhe des entstandenen Beuteschadens wir im vierstelligen Bereich bezifferbar. Die Täter verursachten zudem einen nicht unerheblichen Sachschaden.

Bisherigen Ermittlungen zufolge könnte es sich bei den Tatverdächtigen um zwei Personen gehandelt haben, welche auf E-Scootern vom Tatort flüchteten.

Wer hat den Einbruch bemerkt? Wem sind verdächtige Personen im Bereich des Tatortes aufgefallen? Wer kann möglicherweise Angaben zu den Personen auf den E-Scootern machen?

Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der Tel. 0361/5743 65 100 entgegen.

Aktenzeichen: 0065775

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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