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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Parkplatzunfall - Fahrer entfernt sich pflichtwidrig

Neustadt/Harz (ots)

In der Badestraße beschädigte ein Autofahrer einen parkenden Pkw und entfernte sich anschließend pflichtwidrig von der Unfallstelle. Die Verkehrsunfallflucht ereignete sich am Sonntag in der Zeit von 16.45 bis 19.23 Uhr. Wie der Polizei bekannt wurde, parkte der vermeintliche Verursacher aus einer Parklücke rückwärts aus. Aus unbekannten Gründen stieß er dann mit dem hinter ihm parkenden Fahrzeug zusammen. In der weiteren Folge setzte der Fahrzeugführer seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten nach einem Unfallgeschehen nachzukommen. Am geschädigten Pkw entstand Sachschaden.

Die Polizei sucht nun nach Zeugenhinweise. Wer Angaben zu dem Unfallgeschehen oder dem beteiligten Fahrzeug geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel.: 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen:0065661

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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