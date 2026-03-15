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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zahlreiche Einbrüche und Einbruchsversuche zum Wochenende

Nordhausen (ots)

Diebe hatten es zum Wochenende wieder auf Keller und Geschäfte in Nordhausen abgesehen. Der Schwerpunkt lag im Bereich zwischen Gerhart-Hauptmann-Straße und Hardenbergstraße.

Neben zahlreichen Kellern, aus denen zum Teil überhaupt nichts mehr zu holen war, sahen es die Einbrecher auch auf eine Bäckereifiliale ab. Es gelang ihnen nicht in das Geschäft einzudringen. Dennoch verursachten sie Sachschaden von gut 1.000 Euro.

Noch in der Wochenmitte waren, wie jetzt am Wochenende bekannt wurde, Einbrecher zwischen Ellrich und Ilfeld unterwegs. Ihr Ziel waren Gartenlauben und auch ein Einfamilienhaus, in welches sie aber letztlich nicht gelangen konnten. Zur Beute gehörten Werkzeuge im Wert von gut 1.000 Euro. Die entstandenen Schäden sind mindestens genauso hoch.

Es ist immer wieder erkennbar, dass es den Einbrechern offensichtlich recht leicht fällt, in die recht oft betroffenen Wohnblöcke zu gelangen. Unverschlossenen Hauseingangstüren begünstigen die Tathandlungen. Die Polizei kann nur immer wieder dazu aufrufen, dass die Anwohner selbst darauf achten, dass Haus- und Kellertüren gut verschlossen werden.

Personen, die zu den aktuellen Einbrüchen Angaben machen können, werden gebeten, sich bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Inspektionsdienst Nordhausen
Telefon: 03631 960
E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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