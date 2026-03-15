Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: E-Scooter ohne Versicherungsschutz
Sondershausen (ots)
Am Samstagnachmittag fiel den Beamten im Stadtgebiet ein E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen auf. Die Fahrzeugführerin wurde daraufhin einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die Überprüfung ergab, dass für das Elektrokleinstfahrzeug nicht die vorgeschriebene Haftpflichtversicherung besteht. Gegen die 19-Jährige wurde folglich ein Verfahren wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Kyffhäuser
Telefon: 0361 5743 65 100
E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell