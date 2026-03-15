LPI-NDH: E-Scooter ohne Versicherungsschutz

Sondershausen (ots) - Am Samstagvormittag ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in der Tiefgarage vom Kaufland. Die Geschädigte parkte ihren Pkw Ford gegen 11:15 Uhr vorwärts in einer Parklücke ein. Als sie gegen 11:50 Uhr zum Fahrzeug zurückkam, stellte sie einen Schaden hinten rechts am Kotflügel und am Stoßfänger fest. Ein unbekannter Täter muss beim Ein- oder Ausparken mit dem abgeparkten Fahrzeug der ...

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