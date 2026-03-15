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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: E-Scooter ohne Versicherungsschutz

Sondershausen (ots)

Am Samstagnachmittag fiel den Beamten im Stadtgebiet ein E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen auf. Die Fahrzeugführerin wurde daraufhin einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die Überprüfung ergab, dass für das Elektrokleinstfahrzeug nicht die vorgeschriebene Haftpflichtversicherung besteht. Gegen die 19-Jährige wurde folglich ein Verfahren wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Kyffhäuser
Telefon: 0361 5743 65 100
E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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