Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: E-Scooter mit abgelaufenem Versicherungskennzeichen
Sondershausen (ots)
Am Freitagmorgen fiel den Beamten im Stadtgebiet von Sondershausen ein E-Scooter auf, an dem ein nicht mehr gültiges Versicherungskennzeichen angebracht war. Die Führerin des Elektrokleinstfahrzeugs wurde daraufhin einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die Überprüfung ergab, dass die 27-Jährige für das aktuelle Versicherungsjahr keine gültige Versicherung für den E-Scooter besaß. Somit wurde ein Verfahren wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet und ihr die Weiterfahrt untersagt.
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