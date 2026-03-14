Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: berauschter Autofahrer Heiligenstadt

Nordhausen (ots)

Am 13.03.2026 / 22:00 Uhr kontrollierten Beamte der PI Eichsfeld in der Heiligenstädter Menzelstraße den 30jährigen Fahrer eines schwarzen Pkw VW Golf. Bei der Überprüfung der Person fiel auf, dass ihm im Vorjahr bereits die Fahrerlaubnis wegen Trunkenheit im Verkehr entzogen wurde. Eine neue hatte der Fahrer noch nicht wieder beantragt. Daher wurde gegen ihn eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis erstattet. Da von der Person bei der Kontrolle Alkoholgeruch ausging, wurde bei ihm ein Test durchgeführt. Der ergab allerdings einen Wert, der keiner Strafbarkeit unterliegt. Der Drogenvortest verlief dafür positiv. Daher wurde bei dem Mann noch eine Blutentnahme durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

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