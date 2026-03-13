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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugenaufruf: Nach Sammelsurium an Straftaten werden Zeugen gesucht

Nordhausen (ots)

Am Donnerstag, den 12. März kam es auf dem Platz der Gewerkschaften gegen 15.40 Uhr zu einem aufeinandertreffen zweier Autofahrer, welches nun ein strafrechtliches Nachspiel hat. Ein 38-Jähriger berichtete gegenüber der Nordhäuser Polizei, dass es mit einem anderen Verkehrsteilnehmer ein aufbrausendes Aufeinandertreffen gab. Im Zuge dessen wurde der Mann von einem Auto mit überhöhter überholt ausgebremst wurde. Während des Überholmanövers kam es nach den Angaben des 38-Jährigen zu einem Beinaheunfall mit einem Bus. Anschließend stieg ein Mann aus dem Fahrzeug aus und ging auf den Geschädigten mit einem Rohr in bedrohlicher Weise zu und beleidigte ihn. Der 38-Jährige flüchtete daraufhin von dem Tatort und meldete den Sachverhalt der Polizei.

Diese nahm Ermittlungen wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung, Beleidigung, Nötigung im Straßenverkehr und versuchter Körperverletzung auf. Zu dem Beschuldigten liegen gegenwärtig keine genaueren Informationen vor.

Im Rahmen dieser Ermittlungen zu dem Vorfall sucht die Nordhäuser Polizei nun nach Zeugen, die Angaben zu den dem Aufeinandertreffen beider Verkehrsteilnehmer machen können. Außerdem werden der Fahrer sowie Fahrgäste des Busses gesucht, die das Vorkommnis beobachtet haben. Sie werden gebeten, sich telefonisch unter der Telefonnummer 03631/960 beim Inspektionsdienst Nordhausen zu melden.

Aktenzeichen: 0063509

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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