Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall bei Fahrstreifenwechsel

Mühlhausen (ots)

Am Freitagmorgen kam es in der Langensalzaer Landstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Pkw. Den Erkenntnissen zufolge befuhren beide Fahrzeugführer die genannte zweispurige Straße stadtauswärts, als der Pkw im weiteren Verlauf den Fahrstreifen von links nach rechts wechseln wollte. Hierbei übersah dieser aus ungeklärten Gründen den neben ihn befindlichen Lkw. Es kam zur Kollision. Durch den Zusammenstoß kam es zu unfallbedingten Sachschäden. Personen wurden nicht verletzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell