Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Sekundenschlaf führt zu Unfall

Sondershausen (ots)

Am Freitagvormittag kam es in der Crucisstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrzeugführer seinen Angaben nach aufgrund von Übermüdung von der Straße abkam. Den Erkenntnissen zufolge befuhr ein 45-jähriger Mann mit seinem Pkw die Crucisstraße aus Richtung Vor dem Wippertor kommend. In einer Linkskurve kam der Fahrzeugführer nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidiert mit mehreren Holzpfeilern und einem Metallgitter, an welchem der Pkw letztlich zum Stehen kam. Nach Angaben des Fahrzeugführers sei ein Sekundenschlaf ursächlich für den Unfall. Glücklicherweise sind keine Personen bei dem Vorfall zu Schaden gekommen, sodass es bei einem Sachschaden von mehreren hundert Euro blieb.

