Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kellereinbruch - Kabel entwendet

Nordhausen (ots)

Unbekannte Täter drangen in der Zeit von Donnerstagnachmittag, 16.30 Uhr, bis Freitagmorgen, 8 Uhr, in die Kellerräume eines Mehrfamilienhauses in der Straße Auf dem Sand widerrechtlich ein. Wie der Polizei bekannt wurde, durchtrennten die Einbrecher gewaltsam das Schloss eines Kellerabteils. Anschließend begaben sich die Täter in der Parzelle auf Beutezug und entwendeten hierbei verschiedene Kabelrollen. Die Höhe des Beuteguts beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt.

Die Polizei bittet nun um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer Hinweise zu den Tätern oder dem Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel.: 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0063966

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell