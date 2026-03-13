Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Nach Polizeieinsatz in Fachklinik

Mühlhausen (ots)

Im Bereich eines Mehrfamilienhauses hielt sich am Donnerstag gegen 19.40 Uhr ein 65-Jähriger auf, der in Streit mit anderen Personen geriet. Im Zuge dessen zog der Mann eine Softair-Waffe und drohte mehreren Personen damit. Diese konnten den 65-Jährigen entwaffnen und fixieren, bis die Beamten der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich am Einsatzort eintrafen. Die Waffe wurde sichergestellt und der Mann medizinischen Fachpersonal vorgestellt. Diese erwirkten eine Einweisung in ein Mühlhäuser Fachklinikum. Beamte der Mühlhäuser Polizei leiteten Ermittlungen wegen des Verdachtes der Störung des öffentlichen Friedens durch das androhen von Straftaten.

