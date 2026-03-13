Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Brand in Mehrfamilienhaus - Mehrere Menschen verletzt

Nordhausen (ots)

Am Donnerstagabend kam es gegen 19.45 Uhr zum Brand in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Sundhäuser Straße. Der 29-jährige Bewohner der betroffenen Wohnung konnte diese eigenständig verlassen und die Rettungskräfte alarmieren. Er wurde schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden. Durch das Brandgeschehen erlitten fünf weitere Bewohner des Mehrfamilienhauses, im Alter zwischen 31 und 84 Jahren, eine Rauchgasvergiftung. Sie gelten gegenwärtig als leicht verletzt. Kriminalbeamte nahmen noch am Abend vor Ort die Ermittlungen auf. Nach bisherigen Ermittlungen war der fahrlässige Umgang mit nachglimmenden Stoffen brandursächlich. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung. Durch das Feuer entstand ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise etwa 150.000 Euro.

