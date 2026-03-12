Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Streit bei Paketzustellung

Mühlhausen (ots)

Am Donnerstagmittag kam es in der Karl-Marx-Straße in Mühlhausen zu einer verbalen Streitigkeit zwischen einem Paketzusteller und einem Kunden. Wie der Polizei bekannt wurde, wollte der Zusteller ein Paket an der genannten Lieferanschrift ausliefern. Wie üblich, verlangte er hierfür ein gültiges Ausweisdokument von dem Empfänger. Da es hier Unstimmigkeiten mit dem Dokument gab, verweigerte der Paketzusteller die Herausgabe des Päckchens. Es folgte eine verbale Auseinandersetzung, wobei auf beiden Seiten Beleidigungen ausgesprochen wurden. Durch die hinzugezogenen Beamten wurde je ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung zum Nachteil des anderen eingeleitet.

