Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugenaufruf: Unfallbeteiligter gesucht

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Auf einem Parkplatz eines Krankenhauses in der Robert-Koch-Straße kam es am Montagvormittag, den 17.02.2026, in der Zeit von 8 Uhr bis 9.10 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Ersten Erkenntnissen zufolge beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer die rechte Fahrzeugseite eines parkenden Mercedes und entfernte sich anschließend entgegen den ihm obliegenden Pflichten als Beteiligter an einem Verkehrsunfall. Am geparkten Mercedes entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Die Polizei leitete folglich ein Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Wer Hinweise zu dem Unfallgeschehen oder dem unbekannten Beteiligten geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei im Eichsfeld unter der Tel.: 0361/5743 67 100.

Aktenzeichen: 0041472

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

