Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Firmenkomplex

Schlotheim (ots)

In der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag, in der Zeit von 20 Uhr bis 5.45 Uhr, drangen unbekannte Täter in einen Firmenkomplex in der Bahnhofstraße ein. Zunächst verschafften sich die Einbrecher gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu dem Gebäudeinneren. Hier angelangt, konnten die Unbekannten in die hiesigen Geschäfte, darunter eine Fleischereifiliale sowie eine Poststelle, einbrechen. Dafür beschädigten die Täter zunächst gewaltsam die Fensterscheiben, um so die Geschäftsräume betreten zu können. Diese durchsuchen die Einbrecher nach möglichem Beutegut. Was die Unbekannten in der weiteren Folge entwendeten, ist Gegenstand der laufenden kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Nach erfolgter Tat entfernten sich die Täter unerkannt. Hierbei hinterließen sie Sachschäden von mehreren tausend Euro.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Wer Hinweise zu den Tätern oder dem Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0062865

