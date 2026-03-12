Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Anhänger von Windböe erfasst und umgekippt
Clingen (ots)
Am Mittwoch war ein Autofahrer gegen 17.45 Uhr mit seinem Fahrzeug, an dem ein Pkw-Anhänger angehängt war, auf der Bundesstraße 4 zwischen den Einmündungen Obertopfstedt und Feldengel unterwegs. Plötzlich erfasste eine starke Windböe den Anhänger, worauf dieser ins Wanken geriet, mit einem Verkehrsschild kollidierte und auf die Seite kippte. Am Anhänger sowie dem Verkehrsschild und der Fahrbahnoberfläche entstanden unfallbedingte Sachschänden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.
