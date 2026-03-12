LPI-NDH: Anhänger von Windböe erfasst und umgekippt

Niederorschel (ots) - Unter anderem auf Goldschmuck hatten es Einbrecher am Mittwoch in Niederorschel in der Straße An der Liebestatt abgesehen. Der oder die Täter nutzten die Abwesenheit des Wohnungsinhabers, um sich im Zeitraum zwischen 6 Uhr und 17.10 Uhr widerrechtlich Zutritt in dessen Wohnräume zu verschaffen. Sie durchsuchten die Wohnung nach Wertgegenständen und erbeuteten schließlich unter anderem Schmuck im ...

