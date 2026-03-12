PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schmierfinken hinterlassen Graffiti

Nordhausen (ots)

Einen Schriftzug in der Größe von 60 x 20 cm hinterließen bislang unbekannte Täter an einer Tür in der Töpferstraße. Bisherigen Ermittlungen zufolge ereignete sie die Sachbeschädigung zwischen 13.15 Uhr und 15.30 Uhr. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein. Wer die Tat bemerkt hat oder Hinweise zu dem oder den Unbekannten geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0062439

