Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mann attackiert - Geschädigter schwer verletzt

Mühlhausen (ots)

In der Nacht zu Donnerstag, gegen 23.30 Uhr, wurde ein Mann durch einen körperlichen Angriff eines 40-jährigen Mannes schwer verletzt. Den ersten Erkenntnissen zu Folge befand sich der Täter zu Besuch bei einem Bekannten Am Neuen Ufer. Im weiteren Verlauf wurde der 40-Jährige aus der Wohnung seines Gastgebers verwiesen. Als der Täter dann das Mehrfamilienhaus verlassen wollte, trifft am Hauseingang auf den späteren Geschädigten. Aus noch ungeklärten Gründen greift der 40-Jährige diesen an, bringt den Geschädigten zu Fall und soll nach derzeitigen Erkenntnissen körperlich auf ihn eingewirkt haben. Durch den Angriff verlor der Geschädigte das Bewusstsein und wurde schwer verletzt in ein nahgelegenes Krankenhaus verbracht. Im Anschluss an die Tat flüchtet der 40-jährige Mann. Durch umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Mühlhäuser Polizei konnte der Tatverdächtige im Umfeld aufgegriffen werden. Dieser zeigte sich aggressiv gegenüber den Polizeibeamten und verweigerte jegliche Maßnahmen. In der weiteren Folge wurde eine Blutprobenentnahme auf Anweisung der Staatsanwaltschaft durchgeführt. Der 40-jährige Täter muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell