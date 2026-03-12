PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Radfahrer bei Sturz verletzt

Mühlhausen (ots)

Leichte Verletzungen zog sich ein Radfahrer am Mittwochnachmittag in Mühlhausen zu. Er war im Bereich der Straße Hanfsack unterwegs, als er auf nasser Fahrbahn stürzte. In der Folge rutschte er gegen einen Pkw, der jedoch unbeschädigt blieb. Hinsichtlich des Sturzes ergaben sich keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
  • 12.03.2026 – 09:41

    LPI-NDH: Einbrecher erbeuten Schmuck aus Wohnung

    Niederorschel (ots) - Unter anderem auf Goldschmuck hatten es Einbrecher am Mittwoch in Niederorschel in der Straße An der Liebestatt abgesehen. Der oder die Täter nutzten die Abwesenheit des Wohnungsinhabers, um sich im Zeitraum zwischen 6 Uhr und 17.10 Uhr widerrechtlich Zutritt in dessen Wohnräume zu verschaffen. Sie durchsuchten die Wohnung nach Wertgegenständen und erbeuteten schließlich unter anderem Schmuck im ...

    mehr
  • 11.03.2026 – 16:14

    LPI-NDH: Von der Fahrbahn abgekommen und im Fluss gelandet

    Nordhausen (ots) - Mit einem Auto ist am Mittwoch gegen 08.40 Uhr eine 39-Jährige An der Salza nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Hierbei kippte der Audi in den Fluss Salza und blieb auf der Beifahrerseite liegen. Beide Insassen konnten das Auto verlassen und kamen zunächst zur medizinischen Untersuchung in das örtliche Klinikum. Dieses konnten sie jedoch kurz darauf wieder verlassen. Verletzungen waren nicht zu ...

    mehr
