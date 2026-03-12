Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Radfahrer bei Sturz verletzt
Mühlhausen (ots)
Leichte Verletzungen zog sich ein Radfahrer am Mittwochnachmittag in Mühlhausen zu. Er war im Bereich der Straße Hanfsack unterwegs, als er auf nasser Fahrbahn stürzte. In der Folge rutschte er gegen einen Pkw, der jedoch unbeschädigt blieb. Hinsichtlich des Sturzes ergaben sich keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.
