Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher erbeuten Schmuck aus Wohnung

Niederorschel (ots)

Unter anderem auf Goldschmuck hatten es Einbrecher am Mittwoch in Niederorschel in der Straße An der Liebestatt abgesehen. Der oder die Täter nutzten die Abwesenheit des Wohnungsinhabers, um sich im Zeitraum zwischen 6 Uhr und 17.10 Uhr widerrechtlich Zutritt in dessen Wohnräume zu verschaffen. Sie durchsuchten die Wohnung nach Wertgegenständen und erbeuteten schließlich unter anderem Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Außerdem verursachten der oder die Täter etwa 500 Euro Sachschaden. Beamte der Nordhäuser Kriminalpolizei sicherten Spuren und bitten nun um Hinweise möglicher Tatzeugen. Wer Angaben zu Tat oder Täterschaft machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt unter der Tel. 0361/574367100 entgegen.

Aktenzeichen: 0062458

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell