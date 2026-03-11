PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Sachbeschädigung an Kirche - Bleiverglasung geht zu Bruch

Wiehe (ots)

Am Markt kamen am Mittwoch Beamte der Polizeistation Artern zum Einsatz, da gegen 10.20 Uhr gegenüber der örtlichen Polizeidienststelle bekannt gemacht wurde, dass zwei Fensterscheiben Beschädigungen auswiesen. Die Täter hatten auf unbekannte Art und Weise die Verglasung beschädigt. Zwei Scheiben der Bleiverglasung gingen zu Bruch. Der Sachschaden wird auch mehrere hundert Euro beziffert.

Beamte der Polizeistation Artern leiteten Ermittlungen ein und suchen nach Zeugen der Tat und Hinweisen zu den Tätern. Entsprechende Angaben werden unter der Telefonnummer 0361/5743 65 555 entgegengenommen.

Aktenzeichen: 0061999

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Das könnte Sie auch interessieren