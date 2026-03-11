Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Anzeige gegen Autofahrer
Worbis (ots)
Am Dienstag befuhr der Fahrer eines Pkw einen Parkplatz in der Nordhäuser Straße in Worbis. Dabei kollidierte das Auto mit einem Einkaufswagen, welcher in der weiteren Folge gegen das Heck eines abgestellten Autos prallte. Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Fahrer augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest bestätigte diesen Verdacht. Zur Beweissicherung wurde im Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein.
