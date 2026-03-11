PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unbekannte erbeuten Goldschmuck - Die Polizei warnt

Kyffhäuserland (ots)

Am Dienstag wurde eine Frau im Kyffhäuserkreis Opfer dreister Diebe. Die unbekannten Täter sprachen die Geschädigte in der Ortslage Rottleben an und gaben vor, Kaufinteresse an altem Geschirr zu haben. Unter diesem Vorwand begaben sich die Täter mit der Geschädigten in deren Wohnhaus und kauften ein Teil des Geschirres. Als die Unbekannten das Wohnhaus wieder verlassen hatten, bemerkte die Geschädigte jedoch, dass die Unbekannten nicht nur das Geschirr mitgenommen, sondern auch widerrechtlich Schmuck aus dem Haus gestohlen hatten.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein und warnt vor derartigen Maschen, in denen sich Täter unter einem Vorwand Zutritt in Wohnungen verschaffen, um Wertgegenstände zu entwenden.

Die beiden Unbekannten konnten wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

    männlich
    ca. 1,75 m groß
    kräftige Statur
    Bekleidung: dunkel gekleidet, Hemd und Jacke

Täterin 2:

    weiblich
    ca. 1.65 m groß
    schlanke Gestalt
    Bekleidung: dunkel gekleidet, trug eine Tasche bei sich.

Wer kann Angaben zu den unbekannten Tätern oder einem von ihnen genutzten Fahrzeug machen? Wem sind die Personen am Dienstag in der Ortslage Rottleben aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der Tel. 0361/574365100 entgegen.

Aktenzeichen: 0061343

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

