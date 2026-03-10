Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Öffentlichkeitsfahndung: Hochwertige E-Bikes entwendet - Wer erkennt die Täter?

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Arenshausen (ots)

Am 17. Juni 2025 wurden in der Zeit zwischen 17 Uhr und 19 Uhr auf einem Firmengelände in der Straße Miwepa nahe der Ortslage Arenshausen zwei hochwertige E-Bikes von derzeit zwei unbekannten Tätern entwendet. Den Erkenntnissen zufolge verschafften sich die Unbekannten widerrechtlich Zutritt zu dem Gelände des Unternehmens. Anschließend entfernten sie gewaltsam die Fahrradschlösser und entwendeten die E-Bikes. Durch die Überwachungstechnik konnten die beiden Täter beim Betreten des Geländes aufgezeichnet werden. Im Rahmen der laufenden Ermittlungen bittet die Polizei um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Wer kennt die beiden abgebildeten Personen, kann Angaben zu deren Identität oder dem Tatgeschehen machen? Hinweise nimmt die Polizei im Eichsfeld unter der Tel.: 0361/5743 67 100 entgegen.

Aktenzeichen: 0155788/2025

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell