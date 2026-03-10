PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrradfahrerin nach Unfall leicht verletzt

Nordhausen (ots)

Am Montagnachmittag kam es in der Halleschen Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Fahrradfahrerin leicht verletzt wurde. Den Erkenntnissen nach wollte ein 66-jähriger Autofahrer den Parkplatz eines Discounters verlassen. Auf Höhe der Ausfahrt kollidierte er hierbei aus noch ungeklärten Gründen mit einer Fahrradfahrerin, welche ebenfalls den Bereich des Parkplatzes befuhr. Die Radfahrerin stürzte, verletzte sich leicht und wurde durch Rettungskräfte an der Unfallstelle versorgt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

