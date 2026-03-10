Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher in Getränkemarkt - Flucht durch die Schaufensterscheibe

Sondershausen (ots)

In der Nacht von Montag zu Dienstag drangen derzeit unbekannte Täter vermutlich über das Dach eines Getränkemarktes im Steingraben in das Gebäudeinnere ein. Gegen 03.10 Uhr traf ein Lieferant an dem Markt ein. Vermutlich wurden die Täter in dem Getränkemarkt bei der Tatausübung gestört und traten unvermittelt die Flucht an. Auf dieser mussten sie die Schaufensterscheibe des Geschäftes überwinden. Dies Taten sie, indem sie durch diese Scheibe rannten. Das Glas zerbarst und die Täter entkamen.

Bei der Fahndung im Stadtgebiet wurden mehrere Personen festgestellt. Im Nachgang wird geprüft, ob diese im Zusammenhang mit der Tat stehen. Hinweise zur Tat und den Tätern nimmt die Polizei in Sondershausen unter der Telefonnummer 0361/5743 65 100 entgegen.

Akte Zeichen: 0060353

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell