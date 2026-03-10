Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mann bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Sondershausen (ots)

Am Montagnachmittag ereignete sich in Sondershausen ein Arbeitsunfall, bei dem ein Mann schwer verletzt worden ist. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte der Mann einen Telekommunikationsmasten bestiegen, als der Mast aus derzeit ungeklärter Ursache mit dem Arbeiter umstürzte. Der Mann zog sich hierbei schwere Verletzungen zu und musste im Krankenhaus behandelt werden. Beamte der Kriminalpolizei nahmen vor Ort die Ermittlungen auf.

