Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Papiertonne durch Unbekannte entzündet

Nordhausen (ots)

Polizei und Feuerwehr rückten in der vergangenen Nacht, gegen 0.30 Uhr, zu einem Brand auf dem Petersberggelände aus. Dort hatten unbekannte eine Papiertonne angezündet, welche hierbei erheblich beschädigt wurde. Die Flammen wurden durch die Kameraden der Feuerwehr abgelöscht. Verletzt wurde niemand. Das Gebäude blieb unbeschädigt. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und bitten nun um Zeugenhinweise. Wer hat etwas beobachtet, das mit dem Brandgeschehen in Zusammenhang stehen könnte? Wem sind zur Tatzeit Personen im Bereich des Brandortes aufgefallen? Um Hinweise bittet die Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960.

Aktenzeichen: 0060300

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell