Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Breitenbach (ots)

Im Eichsfeldkreis ist am Montagnachmittag ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Bisherigen Ermittlungen zufolge befuhr der 53-Jährige die Landstraße 3080 aus Richtung Breitenbach in Richtung Leinefelde. Als ein davor befindlicher Autofahrer bremsen musste, geriet der Motorradfahrer in den Gegenverkehr, wo es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Pkw kam. Der Motorradfahrer kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt zum genauen Unfallhergang. Das Motorrad sowie das entgegenkommende Auto wurden bei dem Verkehrsunfall erheblich beschädigt. Die Landstraße war bis kurz nach 16 Uhr voll gesperrt.

