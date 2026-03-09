Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugenaufruf nach Unfall - Unfallbeteiligte gesucht

Teistungen (ots)

Am Donnerstag, den 05. März 2026, gegen 9.05 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Hauptstraße. Hierbei befuhr ein Mopedfahrer mit seinem Kleinkraftrad die genannte Straße in Teistungen in Richtung Berlingerode. Eine Fahrerin eines silbernen Pkw wollte zugleich von dem Parkplatz einer Bank auf die Hauptstraße einbiegen. Hierbei übersah diese aus ungeklärten Gründen das herannahende, vorfahrtsberechtigte Moped. Im weiteren Verlauf kommt es zu Kollision beider Fahrzeuge. Der Fahrer des Kleinkraftrads verletzte sich hierbei leicht, kam jedoch nicht zu Fall. Im weiteren Verlauf folgte ein kurzer Blickkontakt der Fahrzeugführer. Im Anschluss daran setzte die Autofahrerin ihre Fahrt fort, ohne ihrer Pflichten nach einem Unfallgeschehen nachzukommen.

Die Polizei bittet nun um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer Hinweise zu dem silbernen Pkw, dessen Fahrerin oder zum generellen Unfallgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei im Eichsfeld unter der Tel.: 0361/ 5743 67 100.

Aktenzeichen: 0056250

