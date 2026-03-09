Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Befeuerter Ofen führt zu Rauchgasintoxikation bei Bewohner

Holzengel (ots)

In der Holzengler Hauptstraße kam es am Montag gegen 09.30 Uhr zu einer Rauchentwicklung in einem Wohnhaus. Kameraden der Feuerwehr kamen zum Einsatz, um den Ofen abzulöschen. Im Rahmen des Betreibens kam es an dem Ofenrohr zu einer Undichtigkeit, weshalb Rauch in die Wohnräume einzog. Der Bewohner, ein 63-jähriger Mann, wurde durch den Rauch leicht verletzt. Ersten Erkenntnissen nach wurde durch den Bewohner brennbares Material verbrannt, welches nicht zum Heizen bestimmt war.

