LPI-NDH: Unbekannte verschaffen sich Zutritt in Lkw

Gehofen (ots) - Am vergangenen Samstag kam es in der Ortslage Gehofen im Kyffhäuserkreis zu einem Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr. Am Nachmittag, gegen 15.30 Uhr, stand eine als Wohnhaus ausgebaute Scheune in Vollbrand. Insgesamt 75 Kameraden von sieben verschiedenen Feuerwehren bekämpften die Flammen. Während die Hausbewohner glücklicherweise unverletzt blieben, zog sich ein Kamerad der Feuerwehr leichte Verletzungen zu und musste ärztlich versorgt werden. Es ...

