Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Unbekannte verschaffen sich Zutritt in Lkw
Leinefelde (ots)
Bislang unbekannte Täter gelangten in der Ernemannstraße gewaltsam in den Laderaum eines Lkw. Daraus erbeuteten der oder die Diebe diverse Werkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro. Außerdem stahlen die Unbekannten einen zweistelligen Bargeldbetrag aus dem Fahrzeug. Die Polizei sicherte Spuren und leitete ein Ermittlungsverfahren ein. Die Tat ereignete sich zwischen Freitag, 11 Uhr, und Montag, 6.30 Uhr. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt unter der Tel. 0361/574367100 zu melden.
