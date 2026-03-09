PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unbekannte verschaffen sich Zutritt in Lkw

Leinefelde (ots)

Bislang unbekannte Täter gelangten in der Ernemannstraße gewaltsam in den Laderaum eines Lkw. Daraus erbeuteten der oder die Diebe diverse Werkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro. Außerdem stahlen die Unbekannten einen zweistelligen Bargeldbetrag aus dem Fahrzeug. Die Polizei sicherte Spuren und leitete ein Ermittlungsverfahren ein. Die Tat ereignete sich zwischen Freitag, 11 Uhr, und Montag, 6.30 Uhr. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt unter der Tel. 0361/574367100 zu melden.

Aktenzeichen: 0059230

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 09.03.2026 – 11:33

    LPI-NDH: Einbrecher auf Firmengelände

    Ebeleben (ots) - Im Tatzeitraum zwischen Freitag, 15 Uhr, und Sonntag, 15.25 Uhr, begaben sich bislang unbekannte Täter widerrechtlich auf ein Firmengelände in der Werkstraße. Der oder die Täter verschafften sich in der Folge gewaltsam Zutritt in einen Baucontainer, aus dem sie hochwertige Arbeitsgeräte des Herstellers Hilti im Wert von etwa 10.000 Euro erbeuteten. Außerdem verursachten die Täter mehrere tausend ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 11:32

    LPI-NDH: Wohnhaus in Vollbrand

    Gehofen (ots) - Am vergangenen Samstag kam es in der Ortslage Gehofen im Kyffhäuserkreis zu einem Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr. Am Nachmittag, gegen 15.30 Uhr, stand eine als Wohnhaus ausgebaute Scheune in Vollbrand. Insgesamt 75 Kameraden von sieben verschiedenen Feuerwehren bekämpften die Flammen. Während die Hausbewohner glücklicherweise unverletzt blieben, zog sich ein Kamerad der Feuerwehr leichte Verletzungen zu und musste ärztlich versorgt werden. Es ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 11:28

    LPI-NDH: Wahlkreisbüro beklebt

    Heilbad Heiligenstadt (ots) - Unbekannte Täter beklebten am Sonntag in der Zeit von 04.12 Uhr bis 15.41 Uhr das Schaufenster ein Wahlkreisbüro in der Wilhelmstraße. Die Unbekannten brachten hierbei zwei Aufkleber auf der Verglasung an. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Wer Hinweise zu den Tätern oder das Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei im Eichsfeld unter der Tel.: 0361/5743 67 100 zu melden. Aktenzeichen: 0058882 Rückfragen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren