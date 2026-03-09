PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wahlkreisbüro beklebt

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Unbekannte Täter beklebten am Sonntag in der Zeit von 04.12 Uhr bis 15.41 Uhr das Schaufenster ein Wahlkreisbüro in der Wilhelmstraße. Die Unbekannten brachten hierbei zwei Aufkleber auf der Verglasung an. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

Wer Hinweise zu den Tätern oder das Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei im Eichsfeld unter der Tel.: 0361/5743 67 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0058882

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

