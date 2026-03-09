PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-NDH: Einbrecher auf Firmengelände

Ebeleben (ots)

Im Tatzeitraum zwischen Freitag, 15 Uhr, und Sonntag, 15.25 Uhr, begaben sich bislang unbekannte Täter widerrechtlich auf ein Firmengelände in der Werkstraße. Der oder die Täter verschafften sich in der Folge gewaltsam Zutritt in einen Baucontainer, aus dem sie hochwertige Arbeitsgeräte des Herstellers Hilti im Wert von etwa 10.000 Euro erbeuteten. Außerdem verursachten die Täter mehrere tausend Euro Sachschaden. Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet um Zeugenhinweise. Wer Angaben zu Tat oder Täterschaft machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der Tel. 0361/574365100 zu melden.

Aktenzeichen: 0058973

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

